المصري: إعلان عقوبة الشيخ غدًا.. وهذه تفاصيل حديث اللاعب مع معين الشعباني

الإثنين 14/مارس/2022 - 01:08 ص

كشف كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي عن تفاصيل إنهاء أزمة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مشددا على أن النادي سيعلن عقوبته غدا بشكل رسمي.

قال ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المنافسة في الدوري ليست بعيدة الفرق قريبة من بعضها تحقيق الفوز في مباراتين يقربك كثيرا ويجعلك في وضع أفضل بجدول الترتيب".

أضاف: "أحمد الشيخ بدأ التدريبات، وتم توقيع عقوبة عليه من جانب مجلس الإدارة وسوف يتم الإعلان عنها غدا، والشيخ اعترف بالخطأ الذي ارتكبه، وقدم وعدا للإدارة ولمعين الشعباني المدير الفني بالظهور بشكل أفضل داخل الملعب وكذلك خارجه" .



وختم حديثه قائلا: "أحمد الشيخ متقبل العقوبة من مجلس الإدارة، وتحدث مع معين الشعباني عن تقبله للعقوبة بشكل طبيعي، ورغبته في الظهور بشكل أقوى خلال المباريات الفترة المقبلة".