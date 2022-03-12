سيراميكا يهزم الاتحاد السكندري ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

السبت 12/مارس/2022 - 08:30 م

تأهل فريق سيراميكا لدور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ملعب “عثمان أحمد عثمان” ضمن دور الـ32 بالبطولة.

افتتح باسم مرسى التسجيل لفريق سيراميكا في الدقيقة 31 بعد عرضية من محمد إبراهيم ونجح الاتحاد السكندرى في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 37 بأقدام لأنجولى كريستوفاو مابولولو من ركلة جزاء واستطاع الفلسطيني مصعب البطاط من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 46.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - محمود البدري- سيف تقا - أحمد محسن

خط الوسط: محمد توني - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم

خط الهجوم باسم مرسي.

بينما بينما تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع:محمود شبانة،عبد الله نصيب،أحمد نبيل مانجا،هشام صلاح،السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد عادل ميسى،سعيدو سمبورى،أحمد راشد،

خط الهجوم:مابولولو.