50 لوحة فنية بعدسة عمرو دربكا في معرض جديد

الجمعة 11/مارس/2022 - 06:54 م

يستعد الفنان التشكيلي والمصور عمرو دربكا، لإقامة معرض فني لمجموعة من لوحاته الفنية، التي التقطها بعدسته خلال رحلاته بمحافظات مصر المختلفة.

وقال “دربكا”، إن المعرض يضم ما يقرب من ٥٠ لوحة فنية مختلفة، للعديد من الأماكن المختلفة بمصر، التي تتميز بها عن الدول الأخرى، سواء أثرية، أو تراثية، أو تاريخية، إلى جانب الطبيعة.

واضاف أن المعرض يرصد أيضا العديد من الحرف التراثية التي انقرض بعضها، واندثرت بسبب عدم الحفاظ عليها والاستمرار فيها.

وأشار إلى أن المعرض يقام بأحد قصور الثقافة في المحافظات، للدعوة إلى الحفاظ على التراث، وحماية الآثار التي يتهافت على زيارتها المواطنين من كافة دول العالم.

وأوضح أن المعرض يروج للسياحة والأثار المصرية، داخليا وخارجيا.



