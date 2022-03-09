بالفيديو.. الأرصاد: أجواء شتوية مستقرة على كل أنحاء الجمهورية

الأربعاء 09/مارس/2022 - 09:44 ص

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء نشهد أجواء شتوية مستقرة على كافة مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ورياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا تعمل اليوم على انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بمعدل درجتين.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن طقس اليوم سيكون دافئ خلال ساعات النهار لكن خلال فترات الليل سيكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، موضحة أن اليوم سيشهد نشاط للرياح وتكون ما بين الـ 30 والـ 40 كيلومترا في الساعه ما يزيد من احساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

وتابع، أن فرص سقوط الأمطار ستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على كل المحافظات الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري والأمطار ستكون على فترات متقطعة وتختلف من منطقة لأخرى.