ساحر مصري يبهر ملكات جمال العالم بالغردقة

الأربعاء 09/مارس/2022 - 01:08 ص

أبهر الساحر المصري أحمد عماد الشهير بـ"البارون" ملكات جمال العالم بحفل استقبالهن أمس بأحد فنادق الغردقة، حيث نال عرض خفة اليد وألعاب الماجيك التي قدمها "الساحر" المصري إعجابهن، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه توثيقا للحدث.

وفي هذا الإطار يقول أحمد عماد "كان الحدث بمثابة مفاجأة بالنسبة لي، لم أعلم بمشاركتهن في العرض، وبمجرد الانتهاء من تقديم الألعاب ظهرت ملكات جمال العالم على المسرح وقمن بالتقاط الصور التذكارية معي قبل تقديم العرض الخاص بهن، ومشاركتها مع معجبيهن من الجمهور عبر قصص مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

ويتابع لاعب خفة اليد حديثه للبوابة: "عرفت بعد كدا إنهم بيزوروا بلد كل ملكة جمال بدون ما حد يعرف من اللي شغالين، فبنقوم بمهامنا اليومية عادي جدا، وأنا كنت محظوظ إن العرض نال إعجابهم لدرجة أنهم شاركوا فيديوهات ليا مع جمهورهم على مواقع التواصل واتصوروا معايا واتنبأوا لي بمستقبل كويس في مجال ألعاب الماجيك وخفة اليد".

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