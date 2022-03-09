سجلت ليبيا ست وفيات، و 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 498839، والمتوفين 6314.
بوابة العرب
كورونا في ليبيا.. تسجيل 386 إصابة جديدة
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سجلت ليبيا ست وفيات، و 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت ليبيا ست وفيات، و 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.