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الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في ليبيا.. تسجيل 386 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت ليبيا ست وفيات، و 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 498839، والمتوفين 6314.

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