كورونا في ليبيا.. تسجيل 386 إصابة جديدة

الأربعاء 09/مارس/2022 - 12:47 ص

سجلت ليبيا ست وفيات، و 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 498839، والمتوفين 6314.