تأجيل مواجهات الأهلي والزمالك والمصري في دور الـ32 بكأس مصر

الأربعاء 02/مارس/2022 - 07:49 م

أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات دور الـ ٣٢ من بطولة كأس مصر للموسم الحالي، والذي شهد تأجيل ثلاث مباريات هي الزمالك مع الداخلية والأهلي ضد المصري بالسلوم، والمصري والمنصورة.

وتنطلق مباريات دور الـ32 يوم الخميس 10 مارس، بمواجهات المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في تمام الساعة السادسة مساءً.

الجمعة 11 مارس، إنبي وديروط، على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وفي نفس اليوم يلعب فاركو مع كفر الشيخ، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتقام يوم السبت 12 مارس، مباراة الجونة وبنها، استاد خالد بشارة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وسيراميكا الاتحاد السكندري والإسماعيلي مع بتروجت.

بينما تقام يوم الأحد مباريات غزل المحلة مع إيسترن كومباني ويلعب طلائع الجيش مع حلوان العام ويلتقي البنك الأهلي مع اسوان، ويوم الأثنين 14 مارس يلعب مصر المقاصة مع بني عبيد.

ويلتي سموحة مع ألعاب دمنهور يوم الجمعة 18 مارس، وتقام اخر مواجهتي بيراميدز مع لافيينا ولقاء فيوتشر امام منتخب السويس يوم السبت 19 مارس.

وتم تاجيل 3 مباريات يحدد موعيدهم لاحقا بسبب ارتباطات الأهلي والزمالك والمصري بمواجهات في البطولات الأفريقية بالإضافة لإنطلاق معسكر المنتخب يوم 21 مارس.