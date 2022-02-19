التعاون الدولى تستعرض سبل تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود تمكين المرأة

السبت 19/فبراير/2022 - 09:52 ص

استعرضت وزارة التعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، في تقريرها السنوي ما سرده تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "المرأة في الأعمال والإدارة: دراسة جدوى التغيير"، أن الشركات التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة لديها تحقق أداءًا أفضل وزيادة في الأرباح مقارنة بالشركات التي لديها تمثيل أقل، ومما لا شك فيه أن دور القطاع الخاص يتجاوز فكرة المسئولية الاجتماعية، ويتعداه نحو مشاركة حقيقية وفعالة للمرأة في القوى العاملة.

ولتحقيق الطابع المؤسسي للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص، قام المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك الدولي وبدعم من سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، بإحياء الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGES))، ويهدف الختم لدعم وتشجيع جهود القطاع الخاص في تمكين المرأة، وذلك من خلال بناء سلسلة من الممارسات في مجالات التوظيف

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن الختم يدعم جهود شركات القطاع الخاص في ٤ مجالات؛ التطوير الوظيفي؛ التوازن بين الأسرة والعمل؛ سياسات التحرش الجنسي، ويسترشد الختم بنموذج المساواة بين الجنسين التابع للبنك الدولي والذي حدد الأهداف والإجراءات الرئيسية والأساسية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في كل المجالات، وقد حصلت أول شركتان مصريتان من القطاع الخاص على الختم وهما فودافون مصر والبنك التجاري الدولي.

وفي يونيو، استضافت وزارة التعاون الدولي حفل التوقيع على برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) ٢٠٢١-٢٠٢٤ من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في مصر، والذي سيتم تنفيذه مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، ويستهدف البرنامج تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة والوصول إلى تنمية المهارات والدعوة لخلق بيئة مواتية في المجتمع والقطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، وذلك باستهداف محافظات بني سويف والإسكندرية والقاهرة الكبرى.

أما د.مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF أكدت أن الحكومة المصرية حريصة على دعم رائدات الأعمال من خلال مبادرات جديدة تعمل على تطوير قدرات المرأة للوصول للمناصب القيادية والقيام بدور أكبر في تحقيق التنمية.

كما يتضمن البرنامج الموقع مشروع "منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحته في مصر" الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، حيث يركز على تعزيز أنظمة ومؤسسات الحماية والاستجابة الوطنية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي بقيادة الشابات والشباب والمعرفة حول مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة.

وفي إطار جهود تعزيز وصول المرأة للتمويل، شهدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية والمجلس القومي للمرأة لتعزيز وصول المرأة إلى التمويل لسد الفجوات بين الجنسين في الأجور والاستثمار ، وكذلك العمل على خلق بيئة عمل مناسبة لها، من أجل تعزيز الإنتاجية والاستفادة من إمكاناتهن في دعم النمو الاقتصادي.

كما قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توفير تمويل بقيمة ٨٠ مليون جنيه لشركة ريفي لخدمات التمويل متناهي الصغر، وذلك في إطار برنامج المرأة في سوق العمل "Women In Business"، الذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات.