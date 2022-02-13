طبيب: نصف مصابي «كورونا» معرضون للإصابة بأمراض عصبية

الأحد 13/فبراير/2022 - 06:39 م

قال الدكتور ماجد عبد النصير، أستاذ أمراض المخ والأعصاب جامعة القاهرة، رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المخ والأعصاب، أن حوالي 50% من المصابين بفيروس كورونا أصيبوا بأعراض لأمراض عصبية، خاصة في الحالات المتأخرة أو الشديدة من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تكون الأعراض البسيطة المصاحبة للإصابة بالفيروس" الصداع المستمر، تشويش الفكر، آلام في العضلات " ، وقد تصل الأعراض للإصابة بجلطات في المخ.

وأكد استاذ المخ والأعصاب خلال مؤتمر القاهرة الـ 23 للأمراض العصبية الذي أقيم اليوم الأحد، أهمية التوعية بتداعيات فيروس كورونا على الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز العصبي الطرفي .

وأضاف عبدالنصير، أن الإصابة بالضغط المرتفع تعد السبب الرئيسي في إصابة الشباب بجلطات المخ، بجانب وجود تاريخ واستعداد وراثي للإصابة بالجلطات، ولذلك يجب الحفاظ على الضغط ومنع التدخين والحفاظ على السكر في معدلاته الطبيعية، وتناول الأكل الصحي للوقاية من الجلطات.

وأوصى أستاذ المخ والأعصاب، بأهمية ما يعرف بـ"الساعة الذهبية" في علاج الجلطات، وهى الإسراع بعلاج الجلطات من خلال الحقن المذيبة بالجلطات، بشرط ألا يتم التأخير عن ساعتين أو ثلاث ساعات على الأكثر، للتعامل مع المريض المصاب بالجلطة، وهذا بروتوكول متبع ومعروف لدى مستشفيات وزارة الصحة وأقسام المخ والأعصاب بالمستشفيات.

ومن ناحية أخرى قال الدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للتصلب المتعدد ، أن عدد مرضي التصلب المتعدد في مصر وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يصل إلى حوالى 50 ألف مريض، منهم 15 الف حالة مكتشفة ومعروفة، ويتناولون علاج بالفعل، وهذا المرض الذى يصيب الشباب ويتسبب في خسائر اقتصادية لأنه يستهدف القوى العاملة الشابة، يلقى اهتمام كبير الآن حيث تم مناقشة بروتوكول علاج التصلب المتعدد، خاصة أن المريض يأخذ أدوية بشكل مستمر في ظل ارتفاع أسعارها لتصل لعشرات الآلاف من الجنيهات شهريا، مما تعد تكلفة تعجيزية على المرضى، ولكن الدولة المصرية من خلال هيئة الشراء الموحد استطاعت توفير كافة أدوية التصلب المتعدد المستخدمة للعلاج عالميًا، وبأسعار مناسبة جدا، ولذلك كان لابد من وضع بروتوكول علاجي يحدد أسس اتخاذ العلاجات سواء في الحالات البسيطة أو المتأخرة، وتوظيف الأدوية بشكل مقنن وعلمي بحيث يعطى الدواء المناسب مهما ارتفع تكلفته، ونأمل في توفير العلاج قريبا على نفقة الدولة.

يذكر أن مؤتمر القاهرة الثالث والعشرون للأمراض العصبية حضره أكثر من ألف طبيب وخبير في مجال المخ والأعصاب، على مدار ثلاثة أيام بمحافظة القاهرة ، حيث تناول كافة المستجدات الطبية والعلمية في مجال المخ والأعصاب، وقدم العديد من ورش العمل، لتدريب شباب الأطباء بواسطة نخبة من كبار الأطباء والمتخصصين في هذا المجال.