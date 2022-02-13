السيطرة على حريق مطعم بالهرم دون إصابات

الأحد 13/فبراير/2022 - 01:25 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم، بشارع الشهيد أحمد حمدي بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام، غرب المحافظة، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم بشارع الشهيد أحمد حمدي بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.