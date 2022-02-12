طاهر: النصب العقاري آفة السوق.. وهذه 12 خطوة لتفاديه

السبت 12/فبراير/2022 - 02:55 ص

قال المهندس محمود طاهر، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن ظاهرة النصب العقاري ستظل مسمار في نعش قطاع الاستثمار العقاري، مؤكداً أن الشركات العقارية الجادة في السوق والتي تمتلك الخبرة وسابقة الأعمال والملائة الماليه هي الأساس في تحقيق كيان للقطاع العقاري المصري وتخقيقة نجاحاً في مدن الجيل الرابع وبالتحديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد طاهر، أن البقاء للأكفأ في السوق العقاري حالياً، مشيراً إلي أن الرؤية والوصول للقمة هو أسلوب الشركات التى ترغب فى البقاء بالسوق العقارى وتحقيق تنمية حقيقية، أما الشركات التى يكون هدفها الأول الأخير هو جمع المال، من خلال أساليبها التقليدية، فأصبح لا مكان لها فى السوق المصرى حاليا، فالعميل أصبح أكثر وعيا عن فترات سابقة، وليس من السهل النصب عليه من خلال وهم العروض المزيفة وغير الحقيقية.

وحدد عضو غرفه التطوير العقاري عدد من النصائح حتي لا يقع المواطنين فريسة سهلة للنصب العقاري كالتالي:

1- الشركات الجاده دائماً يكون لديها سابقه أعمال ومشروعات وتسليمات وصاحبه تأريخ واسم.

2- اذهب للشركة ذات السمعة الطيبة التى توفى بوعودها ولها سابقة أعمال معروفة وقامت بتسليمها.

3- اعرف شركتك جيداً بالتعرف على تاريخ الشركة وسمعتها من حيث الالتزام بمواعيدها فى التسليم وما قامت به من مشاريع.

4- احصل على نسخة ضوئية من مستندات الشركة لأرض المشروع ونسخة من تعاقداتها للتنفيذ واحصل على نسخة من التراخيص الصادرة من الجهات الإدارية.

5- اعرف ملاك الشركة وطاقمها الإدارة والتنفيذى على أساس أن هذا الأمر يفيد للتعرف على الشركات الموثوقة التى تستند على ملاك من أصحاب السمعة الطيبة من المجتمع.

6- قم بزيارة المشروع والمقر الرئيسى للشركة التى ستتعاقد معها على أن تكون هذه الزيارات دورية لمتابعة تطورات المشروع وفق برنامج التنفيذ المتفق عليه، ويجب مراجعة الشركة فور رصد أي عمليات تأخير أو انحراف فى التنفيذ لأن الرصد المبكر قد يحمى جزءاً أو كل أموالك المدفوعة.

7- راجع الجهة الإدارية للتأكد من ثبوتية ما تقدمه الشركة من معلومات أو مستندات حتى لا تقع فى المحظور.

8- استعن بقانونى لمراجعة العقود المبرمة بينك وبين الشركة لضمان التمتع بحقولك الكاملة ووضوح التزاماتك.

9- لا "تنساق" وراء الإغراءات غير المعقولة والوعود البراقة التى تشمل إمكانية تقديم جوائز نقدية وعينية، لأن هذه الجوائز ربما تكون البداية لجر المزيد من الزبائن.

10- لا تنخدع بالأسعار المحروقة وتسهيلات السداد التى لا تتوافق مع الواقع والمنطق.

11- ابتعد عن الوسطاء غير الأمناء لأن هؤلاء غالباً ما يكونون سبباً فى دخولك إلى فخ النصب.

12- وثق ما تدفعه من أموال عبر التحويلات البنكية بأن تقوم بتحويل المبالع من حسابك البنكى لحساب الشركة البائعة.