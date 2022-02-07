القرش: زيادة الناتج الزراعي من خلال تطوير الري والبنية التحتية

الإثنين 07/فبراير/2022 - 09:08 م

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بمعدل نمو ١١٪، في ظل اهتمامها الكبير بتطوير القطاع الزراعي.

وأضاف القرش، خلال مداخلة عبر فضائية "dmc" أن الدولة تعمل على ذلك من خلال محورين هما تطوير قطاع الري وكذلك البنية التحتية الزراعية.

ولفت القرش إلى أن تطوير أساليب الزراعة تحقق استفادة للدولة بزيادة الناتج الزراعي وكذلك عائد أكبر للمزارع.

وأكد أن مشروعي "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة" شهدا توسعات كبيرة، موضحا أن القطاع الزراعي يشهد زيادة في الاستثمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية.