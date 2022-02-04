شعراوي: 79 مليون يورو تكلفة مكون المخلفات الصلبة بمشروع تطهير مصرف كتشنر

الجمعة 04/فبراير/2022 - 12:33 م

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفع كفاءة العاملين بإدارات المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، وهى المحافظات المستفيدة من تنفيذ المشروع، بما يمكنهم من التنفيذ الفعال لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر و تحقيق الاستفادة القصوى منه موضحا أن الوزارة تشارك فى تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة الجديدة ، وأن المشروع يعمل بالتنسيق مع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات فى القرى الواقعة بنطاق المصرف بالمحافظات الثلاث، وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو ، مع منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو .

ويأتي ذلك فى ضوء انطلاق تنفيذ مشروع مصرف كتشنر، والذى تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى بتمويل 406 مليون يورو، وتشارك فى تنفيذه وزارات التنمية المحلية بتمويل 87 مليون يورو والموارد المائية والرى بتمويل 81 مليون يورو و الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتمويل 238 مليون يورو.

وأشار اللواء شعراوى أن مكون المخلفات الصلبة يتضمن شراء معدات لجمع ونقل النفايات الأولية في 11 مركز وبناء 2 محطة وسيطة و 7 مصانع لمعالجة وتدوير النفايات وتطوير وإعادة تأهيل 10 جراجات اضافة الى رفع التراكمات وإعادة تأهيل وإغلاق عدد 2 من المقالب العشوائية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف الى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقه ، حيث يعد مصرف “كتشينر” أكبر مصرف فى مصر ، ويبلغ طوله 69 كيلو متراً ، و يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مروراً بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ ، ويهدف مشروع كتشينر إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها مصرف كتشينر والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن يسكنون فى 182 قرية بالمحافظات الثلاث ، مع توفير احتياجات نقيه من المياه فى حدود 5 مليون متر مكعب لاستخدامها فى الزراعة .

وأشار اللواء شعراوى إلى أن هذا المشروع يقدم نموذجًا لحرص الدولة المصرية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الحكومة، بتقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وأهمها توفير الحياة الكريمة لأبنائنا في الريف المصري، مؤكدا أن المشروع سيفتح مجالاً للتعامل مع العديد من المصارف الأخرى علي خريطة البلاد بالإضافة إلي أنه سيكون نموذجاً يحتذي به لتطهير والاستفادة من مياه المصارف الأخري للأغراض المختلفة.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة قامت بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والفريق الاستشاري لمشروع تطهير مصرف كتشينر (مكون المخلفات الصلبة) بعقد دورة تدريبية ميدانية للعاملين بإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة وإدارات المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ، علي مدار ثلاثة أيام بمحافظة الإسكندرية ، تضمنت تعريف بأهمية ومستهدفات المشروع، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة ومراحلها، والتكنولوجيات العالمية في عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن، وتم عقب التدريب تنظيم زيارات ميدانية لمواقع إدارة المخلفات الصلبة من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة بالإضافة إلي المدفن الصحي بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، وذلك لتعميم الإستفادة، ورفع الوعي الفني والإداري للعاملين بالقطاع الحكومي بالمحافظات المختلفة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم الإنتهاء من خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة لمصرف كتشنر والمتضمنة إغلاق مقالب ورفع تراكمات، وإنشاء محطات وسيطة، وإعادة تأهيل وبناء مصانع تدوير المخلفات، وشراء معدات لجمع القمامة، ورفع كفاءة الجراجات بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، وجاري العمل على إعداد خطة التعاقدات تمهيداً لطرح المشروعات، وتطوير نظام إلكتروني للإدارة المالية للمشروع ومجموعة من الأنشطة والحملات التوعوية للمواطنين.