بالفيديو والصور.. روسي يصنع سيفا ناريا يمكنه قص الفولاذ

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 02:57 م

دخل المدون الروسي الشهير أليكس بوركان، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن تمكن من تطوير أول "سيف ناري قاطع" يعمل بوقود الأكسيجين والهيدروجين ومصنوع من الخردة شبيه بالسيوف الضوئية الشهيرة التي ظهرت في أفلام "حرب النجوم".

و قال المدون، إن سيفه قادر على إصدار شعلة نارية يزيد طولها عن المتر، وتصل الحرارة التي تولدها إلى 2800 درجة مئوية، ويمكن لهذه الشعلة أن تقص الفولاذ أيضا.

وفي تعليق على اختراعه المميز قال المدون: "كل حياتي كنت من أشد المعجبين بأفلام حرب النجوم، وكنت تواقا دائما للسيوف الضوئية التي ظهرت في تلك الأفلام.. أصعب أمر واجهني عند تصنيع سيفي الناري كان تصميم معدات ضغط الغاز لتتسع في قبضة السيف".



ونشر المدون على "يوتيوب" وصفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات أظهر فيها تصميم "سيفه" آلية عمل مكوناته الداخلية، وقدرات السيف على قص الأجسام الصلبة بما فيها المعادن.