الزميل ناصر التوني يحصل على الماجستير في إدارة الجودة والأداء الوظيفي

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 11:45 م

حصل الزميل والباحث ناصر التوني، مدير مكتب الجمهورية أون لاين والمساء بجنوب سيناء، على درجة الماجستير في الإدارة العامة والإدارة المحلية عن رسالته في دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء الوظيفي ودراسة تطبيقية على شركة مصر للطيران بأكاديمية السادات بالمعادي.

تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور هشام سيد سليمان أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة مشرفا ورئيسًا، والأستاذ الدكتور خالد عبد الله السقطي أستاذ إدارة النقل الدولي واللوجستيات وعميد كلية النقل الدولي بالأكاديمية البحرية بالقاهرة ومدير المكتب الفني للنقل واللوجستيات بجامعة الدول العربية عضوًا، والأستاذ الدكتور عادل محمد عبد الرحمن أستاذ الإدارة العامة المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والمشرف العام على فرع الأكاديمية بأسيوط عضوًا.

وأكد الباحث في رسالته لقد أصبحت الجودة اليوم تشكل سلاحًا تنافسيا هاما لا يمكن لأي شركة أو مؤسسة معاصرة أن تواجه التحديات دون أن تتسلح بسلاح الجودة وأن تضعه في سلم أولوياتها كي تتمكن من الصمود في وجه المنافسة العالمية.