"الزملوط" و"المزروعي" يتفقدان مشروعات شرق العوينات

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 05:24 م

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، يرافقه الشيخ محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الاستثمارية التابعة للمستثمرين المصريين والعرب بمنطقة شرق العوينات، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بشأن التواصل مع المستثمرين، والقيام بزيارات ميدانية لبحث المشكلات التي تواجههم وحلها، لزيادة الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.

شملت الجولة مشروعات الاستثمار الزراعي لعدد من الشركات المصرية (صحاري - تريللا - دالتكس) والشركات العربية (سولار - الظاهرة - الرخاء) بإجمالي مساحات تبلغ ٦٥ ألف فدان لإنتاج القمح والبطاطس والموالح والنخيل و تقاوي البطاطس عالية الجودة.

وأشاد الزملوط، خلال الجولة بحجم الاستثمارات والإنتاج بالمشروعات المختلفة مؤكداََ على تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين لتحقيق التنمية على أرض المحافظة.

الزملوط والمزروعي يتفقدان المشروعات الاستثمارية المصرية والعربية بشرق العوينات (1)

الزملوط والمزروعي يتفقدان المشروعات الاستثمارية المصرية والعربية بشرق العوينات (2)

الزملوط والمزروعي يتفقدان المشروعات الاستثمارية المصرية والعربية بشرق العوينات (3)

الزملوط والمزروعي يتفقدان المشروعات الاستثمارية المصرية والعربية بشرق العوينات (4)

الزملوط والمزروعي يتفقدان المشروعات الاستثمارية المصرية والعربية بشرق العوينات (5)

الزملوط والمزروعي يتفقدان المشروعات الاستثمارية المصرية والعربية بشرق العوينات (6)