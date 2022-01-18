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الثلاثاء 18 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى السعودية، محطة جديدة ضمن جولة شرق أوسطية شملت دولة الإمارات وستقوده في وقت لاحق إلى مصر أيضا، في الـ20 والـ21 من يناير الجاري.

وتأتي زيارة مون جيه-إن بدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهي المرة الأولى منذ سبع سنوات التي يزور فيها رئيس كوري جنوبي السعودية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فمن المنتظر أن يناقش "مون" مع ولي العهد السعودي سبل توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين، ليشمل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهيدروجين.

وبعد ذلك، سيزور الرئيس الكوري مدينة الدرعية التاريخية، المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

كما يخطط لعرض اتجاه التعاون المستقبلي بين كوريا الجنوبية والسعودية في كلمة رئيسية سيلقيها في منتدى النمو المبتكر، وهو حدث اقتصادي بين رجال الأعمال من البلدين.

ولي العهد السعودي كوريا الجنوبية مون جيه البلدين