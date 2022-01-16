رئيس جامعة دمياط يستقبل وزير التعليم السابق لاختيار عميد "الفنون التطبيقية"

الأحد 16/يناير/2022 - 04:53 م

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق بمكتبه وذلك خلال زيارة الوزير للجامعة كعضو في اللجنة المختصة لترشيح عميد كلية الفنون التطبيقية حيث تضم اللجنة المختصة لترشيح عميد كلية الفنون التطبيقية الدكتور الهلالي الشربيني ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات.

واصطحب رئيس الجامعة الوزير في جولة تفقدية لحرم الجامعة الجديد لإطلاعه على منشآت جامعة دمياط وما وصلت إليه الجامعة من تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة.

عقب ذلك، توجه الوزير لمقر انعقاد اللجنة المختصة لترشيح عميد كلية الفنون التطبيقية برئاسة الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للبدء في مقابلة المتقدمين للترشح.

على جانب آخر، ترأس الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعمال غرفة العمليات لمتابعة سير امتحانات نصف العام لسنوات النقل بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

ويؤدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي العلوم والمهارات المهنية وطلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية وطلاب الصف الثاني الإعدادي في مادتي الجبر والتربية الفنية والصف الثاني الثانوي في مادتي التربية الدينية والتربية المهنية.

‏واكد "وكيل الوزارة" ان غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وجميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وحل أية مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.