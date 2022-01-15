بالصور.. مؤسسة مصر الخير تشارك أسوان عيدها القومي بخدمات مختلفة للأهالي

السبت 15/يناير/2022 - 12:33 م

قال أحمد يوسف، مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إن العيد القومي لمحافظة أسوان مناسبة قومية، وتستحق أن نشارك فيها كمجتمع مدني بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية لدعم الأسر الأولى بالرعاية التي تم بحثها اجتماعيًا والتأكد من استحقاقها، كما يتم تنفيذ الخدمات التنموية بشكل مستمر طوال العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين.

وأضاف يوسف، أنه حتي الآن تم توزيع 50 ألف وحدة غطاء من لحاف وبطانية، و219 ألف كرتونة مواد غذائية، و13 ألف وجبة ساخنة، و6000 كارت ملابس شتاء للأطفال، ليبلغ إجمالى عدد الخدمات المقدمة للمواطنين منذ بداية فصل الشتاء حتى الآن أكثر من 4 ملايين خدمة للمستفيدين، وكان لمحافظات الصعيد نصيب الأسد من هذه الأعداد، حيث يتم التوزيع لمحافظات الصعيد بنسب أكبر من باقي المحافظات لتغطيه قواعد بيانات الأسر المستحقة.

وقال مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، تفقدنا أمس 11 منزل ضمن حملة "سكن ودفا" حيث تم التدخل بالتسقيف والترميم، لتحسين بيئة السكن للمستفيدين، حيث يتم إعداد مقايسة هندسية باحتاجات المنازل حسب احتياج كل منزل.

وأضاف، تسعى دائماً في مؤسسة مصر الخير لتنمية الإنسان، وتوفير حياة كريمة لكل الفئات البسيطة والمحتاجة للدعم والمساندة.

وتابع: بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان، تم توزيع مواد غذائية وبطاطين، لـ100 أسرة بمحافظة أسوان، وجاري تلبية إحتياجاتهم خاصة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول.

يذكر أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة موسم الشتاء لمؤسسة مصر الخير، والتي تحمل هذا العام شعار "سكن ودفا" ويتم تنفيذها خلال العام المالي 2021 / 2022.