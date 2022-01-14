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الجمعة 14 يناير 2022
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البوابة لايت

7 نصائح قبل إزالة الشعر بالليزر.. تعرف عليها

الدكتورة مريم محمود
الدكتورة مريم محمود
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تبحث الكثير من الفتيات عن طرق لإزالة الشعر بدون ألم، ومن أسهل الطرق إزالة الشعر بالليزر والذي يعد إجراء طبي يستخدم شعاعًا مركّزًا من الضوء (الليزر) لإزالة الشعر غير المرغوب فيه.
الدكتورة مريم محمود أخصائي تجميل وجلدية وتناسلية وليزر وعضو البورد الامريكي للتجميل تقدم نصائح قبل إزالة الشعر بالليزر.

١- التأكد أن إزالة الشعر بالليزر مناسبة لحالتك، حيث لا يعمل الليزر مع الشعر الأبيض والأشقر وبعض الحالات من الشعر الأحمر.

٢- تجنب الحصول على التان قبل الجلسة، حيث يؤدي التان مع جلسات الليزر إلى حدوث حروق للبشرة.

٣- تجنب إزالة الشعر من الجذور، حيث أن نزع الشعر من الجذور يؤدي إلى اختفاء بصيلات الشعر.

٤- تجنب استهلاك الكافيين قبل الجلسة بـ 24 ساعة، حيث أن زيادة الكافيين يزيد من الشعور بالألم.

٥- يجب إزالة الشعر بالشفرة قبل يوم من الجلسة.

٦- تنظيف الجلد، من مستحضرات التجميل وكريمات العناية بالبشرة قبل الجلسة.

٧- تجنب التعرض للشمس، ويفضل وضع واقي من الشمس.

الدكتورة مريم محمود تقدم 7 نصائح قبل إزالة الشعر بالليزر تنظيف الجلد من كريمات التجميل قبل الجلسه