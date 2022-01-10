ننشر تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع رؤساء المراكز والمدن والقرى

الإثنين 10/يناير/2022 - 08:54 م

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، إجتماعاً مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والذى جاء بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديرى عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.

استهلت "المحافظ" جدول أعمال الاجتماع، بمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية ومناقشة التقارير الخاصة بها، حيث وجهت بإنجاز كافة المهام الخاصة بهذا الملف، كما أكدت "محافظ دمياط" أنه تم توفير الدعم الكامل لتيسير عمل المنظومة نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع اى تعديات عليها والتصدى للبناء العشوائى .

وفيما يخص ملفي تراخيص البناء و التصالح فى مخالفات البناء، شددت "المحافظ" على بذل المزيد من الجهود لمراجعة التراخيص وفقاً لضوابط منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وأيضاً دراسة طلبات التصالح طبقاً للقانون لإصدار نموذج ١٠ المؤقت ، كما أكدت استيفاء جميع الملفات والمستندات التى تتم من خلال الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية..

ووجهت "الدكتورة منال عوض" تعليمات مشددة بالارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتنفيذ حملات مستمرة لرفع الإشغالات و التصدى لمخالفات البناء..

كما تناول الاجتماع، استعراض حجم تراخيص الإعلانات بالمدن، لضبط المنظومة الإعلانية وفقاً للاشتراطات والمعايير المُنظمة لذلك، وفى هذا السياق،، أكدت" محافظ دمياط" على حصر جميع الإعلانات والعمل وفقاً للآلية المحددة للترخيص.

كما أمرت "محافظ دمياط" بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أمرت "محافظ دمياط" بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في قرى ومراكز محافظة دمياط.