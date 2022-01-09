الرئيس الفلسطيني يصل شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم

الأحد 09/يناير/2022 - 10:33 م

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد ، إلى مصر في زيارة رسمية لمدينة شرم الشيخ تستغرق يومين، تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في الصالة الرئاسية بمطار شرم الشيخ الدولي وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

ويرافق الرئيس في الزيارة، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، وقاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.