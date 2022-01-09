30 صورة ترصد حفل «تعليم الأقصر» لتكريم حفظة القرآن الكريم

الأحد 09/يناير/2022 - 09:29 م

نظم توجيه التربية الإسلامية واللغة العربية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، فعاليات الحفل النهائي لتسليم الجوائز لحفظة القرآن الكريم لعام 2021/ 2022 والذي أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك، بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن المسابقة شملت إدارات الأقصر التعليمية السبع، ومقسمة إلى ثلاث مستويات، المستوى الأول من الجزء 28 وحتى 30 مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء بالإضافة لكتاب الأربعون النووية للحديث الشريف، والمستوى الثاني من سورة يونس وحتى سورة الناس 30 مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء، بالإضافة لحفظ من 1 وحتى الحديث الـ20 من كتاب الأربعون النووية، أما المستوى الثالث حفظ القرآن الكريم من سورة القصص وحتى سورة الناس 30 مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء، وحفظ الأحاديث من 1 وحتى 10 من كتاب الأربعون النووية، وشمل المتسابقون جميع مراحل التعليم من الابتدائي وحتى الثانوي العام والفني.

ومن جانبه، قال نائب محافظ الأقصر في كلمته، أن خير الكلام كلام الله، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأن هؤلاء الطلاب حفظة كتاب الله هم من ترتقي بهم الأمة ونأمل أن نراهم في أعلى مكانة فلقد حباهم الله بميزة حفظ كتابه، كما شكر القائمين على العمل من محفظين لكتاب الله ومنظمين للمسابقة ، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم توصل رسالة للمجتمع بتنظيم هذه المسابقة التي تكون نهايتها خير طريق.

وخلال الحفل، تم تكريم جميع الطلاب الفائزين والمشاركين بالمسابقة ، كما تم تكريم نائب محافظ الأقصر ووكيل وزارة التربية والتعليم وموجهين التربية الإسلامية واللغة العربية.

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (1)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (2)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (3)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (4)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (5)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (6)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (7)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (8)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (9)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (10)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (11)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (12)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (13)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (14)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (15)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (16)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (17)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (18)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (19)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (20)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (21)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (22)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (23)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (24)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (25)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (26)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (27)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (28)

حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر (29)