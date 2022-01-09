بالصور.. محافظ الأقصر يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأحد 09/يناير/2022 - 09:17 م

زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الأحد، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، برفقة محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وقيادات محافظة الأقصر.

وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وضواحيها، وعدد من كهنة ورجال الدين المسيحي، كما توجه محافظ الأقصر لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر لتقديم التهنئة بالعيد وكان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيباراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك في جو يسوده المحبة، ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له لتقديم تهنئة عيد الميلاد لكنيسة الإنجيليين وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

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