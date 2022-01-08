تشاهدون اليوم.. ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام فالنسيا وبرشلونة يخشى انتفاضة غرناطة

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 8 -1-2022، والذي يشهد العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها، مباراة ريال مدريد مع فالنسيا في الدوري الإسباني وآينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني.
الدوري الإسباني
15:00- ليفانتي × ريال مايوركا
17:15 - ريال سوسييداد × سيلتا فيجو
19:30 – غرناطة × برشلونة
22:00 - ريال مدريد × فالنسيا
الدوري الألماني
16:30 - غرويتر فورت × شتوتجارت
16:30 – هوفنهايم × أوجسبورج
16:30 – فرايبورج × أرمينيا بيليفيلد
16:30 - باير ليفركوزن × يونيون برلين
16:30 – لايبزيج × ماينز 05
19:30 - آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
تفاصيل - 22:00 – لانس × رين
الدوري السعودي للمحترفين
14:50- ضمك × النصر
16:45 - الفتح × الرائد
17:00 - الشباب × أبها