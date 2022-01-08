تشاهدون اليوم.. ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام فالنسيا وبرشلونة يخشى انتفاضة غرناطة

السبت 08/يناير/2022 - 10:12 ص

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 8 -1-2022، والذي يشهد العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها، مباراة ريال مدريد مع فالنسيا في الدوري الإسباني وآينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني.

الدوري الإسباني

15:00- ليفانتي × ريال مايوركا

17:15 - ريال سوسييداد × سيلتا فيجو

19:30 – غرناطة × برشلونة

22:00 - ريال مدريد × فالنسيا

الدوري الألماني

16:30 - غرويتر فورت × شتوتجارت

16:30 – هوفنهايم × أوجسبورج

16:30 – فرايبورج × أرمينيا بيليفيلد

16:30 - باير ليفركوزن × يونيون برلين

16:30 – لايبزيج × ماينز 05

19:30 - آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

تفاصيل - 22:00 – لانس × رين

الدوري السعودي للمحترفين

14:50- ضمك × النصر

16:45 - الفتح × الرائد

17:00 - الشباب × أبها