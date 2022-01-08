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السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام فالنسيا وبرشلونة يخشى انتفاضة غرناطة

أرشيفية
أرشيفية
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تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 8 -1-2022، والذي يشهد العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها، مباراة ريال مدريد مع فالنسيا في الدوري الإسباني وآينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني.

الدوري الإسباني 

15:00- ليفانتي × ريال مايوركا          

17:15 - ريال سوسييداد × سيلتا فيجو

19:30 – غرناطة × برشلونة

22:00 - ريال مدريد × فالنسيا  

الدوري الألماني 

16:30 - غرويتر فورت × شتوتجارت        

16:30 – هوفنهايم × أوجسبورج

16:30 – فرايبورج × أرمينيا بيليفيلد

16:30 - باير ليفركوزن × يونيون برلين

16:30 – لايبزيج × ماينز 05

19:30 - آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي 

تفاصيل - 22:00 – لانس × رين

الدوري السعودي للمحترفين

14:50- ضمك × النصر

16:45 - الفتح × الرائد

17:00 - الشباب × أبها

 

واعيد مباريات اليوم السبت ملاعب العالم ريال مدريد مع فالنسيا