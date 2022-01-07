استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 7 يناير 2022

الجمعة 07/يناير/2022 - 09:05 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الجمعة عي مستوى البنوك العاملة بمصر، علي مدار الشهرين السابقين علي التوالي.

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيها للشراء مقابل 15.75 جنيها للبيع.

كما بلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي.

كما وصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع

في بنوك “قطر الوطني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم”.

وسجل سعر الدولار 15.67 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع في بنوك ” المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني”.

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع.