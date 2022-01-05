بعد رحلة علاجية.. أقباط إسنا يستقبلون الأسقف العام بالورود

الأربعاء 05/يناير/2022 - 10:24 م

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، بعودة نيافة الحبر الجليل الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت من رحلة علاجية خارج الإيبارشية كانت قد استمرت عدة أسابيع.

ونظمت الإيبارشية، حفل استقبال لنيافة الأنبا يواقيم بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا جنوب الأقصر، وسط موكب مهيب يصحبه دقات أجراس الكنيسة، وكان في استقبال نيافته بمقر المطرانية آباء كهنة الإيبارشية، والشمامسة وعدد كبير من الشعب القبطي الذين قابلوه بالتصفيق الحاد، كما أطلقت السيدات الزغاريد ونثر الأزهار ترحيبا به.

وفور قدومه، أدى الأنبا يواقيم صلاة الشكر بكنيسة "العذراء مريم بإسنا" وسط عدد كبير من الشمامسة الذين قاموا بتأدية الصلوات بالإضافة إلي فقرات متنوعة من باقات الترانيم وكورال ذوي الاحتياجات الخاصة بلغة الإشارة.

كما تم إلقاء كلمات ترحيبة تعبيراً عن سعادتهم بعودة نيافته بعد رحله علاجية خارج الإيبارشية، سائلين الرب أن يكون دائماً نوراً وبركه للإيبارشية.

واختتم الإحتفال بكلمة قصيرة لنيافته، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية للأباء كهنة الإيبارشية وجميع الحاضرين.

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