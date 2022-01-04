ناصيف زيتون يكشف حقيقة الديو مع رحمة رياض

الثلاثاء 04/يناير/2022 - 02:58 م

كشف ناصيف زيتون في برنامج the insider بالعربي، أن أغنيته الجديدة "ع السريع" بحاجة لتسويق أكبر لتحقق انتشارا أوسع إلا أنه راضٍ على نجاحها حتى الآن .

وحول حقيقة الديو مع رحمة رياض بعد ما أعلنت الأخيرة عن هذا الموضوع، مازح ناصيف الإعلامي ايلي نخله بوصفها بالكاذبة ثم عاد وأكد على الاتفاق بينهما لتقديم ديو سوياً، مشيراً إلى أنه يتم العمل عليه على نار هادئة .

ناصيف كان تصدر الأخبار في نهاية عام ٢٠٢١ بفيديو نشره على صفحته على إنستجرام بعد لقائه بفتاة صغيرة تضررت بانفجار مرفأ بيروت و كانت أمنيتها لقاءه ، فقال أن هناك قصصاً لا يحبذ أن ينشرها و يفضل أن تبقى في السر و لكن كونه كان مسافراً خارج لبنان عندما وصله فيديو الفتاة فقرر نشر الموضوع على صفحته واعداً بلقائها و حصل الموضوع .

ناصيف قال أن جمهوره يعرف جيداً عن حياته الشخصية و الدليل تصدر صورته مع والدته و الفيديو مع والده كأكثر المنشورات حصلت على اعجاب الناس على صفحته على انستغرام .

يذكر أن ناصيف يستعد للعودة إلى الإمارات في ١٢ فبراير لإحياء حفل مع يارا ضمن موسم هلا بالمجاز في الشارقة وكان استقبل عام ٢٠٢٢ مع نجوى كرم و قد عبر عن فخره و سعادته بمشاركتها الحفل مشيراً إلى أنه يعتبر نفسه واحداً من معجبيها و ليس زميلاً لها في الفن .