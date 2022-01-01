استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 1 يناير 2022

السبت 01/يناير/2022 - 09:32 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي في مصر، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم السبت فى البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، في البنوك العاملة في مصر بداية تعاملات اليوم ، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وبنك الاستثمار العربي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها،" الإسكندرية، كريدي أجريكول، التجارى الدولي، القاهرة، المصرف العربي الدولي، HSBC، بلوم مصر، المصرف المتحد، عودة، المصري الخليجي، المشرق.