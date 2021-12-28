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الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ليفربول وليستر سيتي
ليفربول وليستر سيتي
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع ٢٠ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود ليفربول النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ضد كتيبة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. 

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء  ويسعى ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد ٤١ نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد ٤٧ نقطة لمواصلة المشوار لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي وتخطي عقبة ليستر سيتي.

ويعتمد كلوب في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم على قوته الضاربة في الهجوم بقيادة محمد صلاح وساديو ماني ودييجو جوتا وعلى أطراف الملعب في صناعة اللعب بقيادة ارنولد وهندرسون بينما في التأمين الدفاعي بقيادة الهولندي فيرجل فان دايك وجو ماتيب وخلفهم الحارس البرازيلي اليسون بيكر.

مشاهدة البث المباشر لمبارا ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

 

بث مباشر مباراة ليفربول ليستر سيتي الدوري الإنجليزي محمد صلاح