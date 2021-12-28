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الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

بوابة البرلمان

طاقة النواب تستدعي مسئولي "الإسكان" للرد على عدم توصيل الغاز لمدينة قنا الجديدة

حمادة الجبلاوي
حمادة الجبلاوي
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قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب استدعاء مسئولي وزارة الإسكان لتوضيح أسباب عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة بعد 22 عاماً من انشائها .

 واكد النائب حمادة الجبلاوي وكيل للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به ،بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000 مؤكدا بأن شركات الغاز الطبيعي ، اكدت بانه تم تقديم خطة لهيئة المجتمعات العمرانية منذ 2019 والي الان لم يتم الرد بخصوص خطة توصيل الغاز من عدمه . 

وأضاف الجبلاوي انه من غير المعقول ، ان يكون اجمالي اشغال المدينة وتسكينها حوالي 65 % ولا يوجد غاز طبيعي ، ويتم الاعتماد علي الأنبوبة التي يسير بها للمواطن 25 كيلو . وتابع الجبلاوي بان التمثيل الحاضر من وزارة الإسكان غير مناسب ولا يمكنه اتخاذ رار او الرد ، ومن ثم قررت اللجنة استدعاء نائب وزير الإسكان للرد علي طلب الإحاطة وأسباب التأخير .

لجنة الطاقة والبيئة لتوضيح اسباب عدم توصيل حمادة الجبلاوي و