خلال عام 2021... الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ«مليون» مواطن عبر "القومي للسكر"

الجمعة 24/ديسمبر/2021 - 01:35 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لما يقرب من مليون مواطن، في عام 2021 من خلال المعهد القومي للسكر التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد القومي للسكر، شملت العيادات الخارجية، حيث تلقى الخدمة أكثر من 750 ألف مواطن، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 150 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب إجراء 100 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، وتشمل (قسطرة جراحة أوعية دموية طرفية، وقسطرة قلب، عمليات قدم سكري وجراحة أوعية دموية طرفية، جراحة عامة).

وأشار إلى استحداث عددا من الخدمات الطبية، حيث تم إنشاء قسم لجراحات الرمد، وإنشاء وحدة للكشف عن وعلاج إلتهاب الأعصاب الطرفية، بتكلفة 600 ألف جنيه، وتوفير 4 أجهزة دوبلكس للكشف عن سلامة الشرايين، وجهاز إيكو للقلب، بالإضافة إلى استحداث جهازين لقسطرة الأوعية الدموية الطرفية والقلبية، بتكلفة 21 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذا الجهاز حقق انجازًا كبيرًا ضمن المبادرة الرئاسية لمنع تراكم قوائم الانتظار، لافتًا إلى تطوير قسم الاستقبال بالمعهد بسعة 11 سريرا بدلًا من 3 أسرة، بتكلفة 7 ملايين جنيه، مضيفًا أنه جار العمل على استحداث الاستقبال لقسمي الجراحة والباطنة.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم إنشاء قسم للأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول، بسعة 18 سرير، ويستقبل الأطفال من عمر عام وحتى 18 عامًا، بالإضافة إلى إنشاء وحدة رعاية أطفال للنوع الأول، والتي تختص في حالات النوع الأول من مرض السكر والغيبوبة الكيتونية، بتكلفة 7 ملايين جنيه، كما تم إنشاء وحدة رعاية مركزة بسعة 18 سرير، وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، بالإضافة إلى افتتاح قسم أسنان بسعة 4 كراسي، منوها إلى تجديد قسم التعقيم المركزي بتوفير جهاز للبلازما، بتكلفة مليون جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب نبيل مدير المعهد القومي للسكر، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية من خلال تدريب الأطقم الطبية في تخصصات (الباطنة، الأوعية الدموية، الأشعة، المعمل، الرمد، الأسنان)، ضمن برنامج الزمالة المصرية، لرفع كفاءة الأطباء والعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير مدرسة التمريض، وتحويلها إلى معهد تمريض لتزيد عدد سنوات الدراسة إلى 5 سنوات وتخريج أول دفعة خلال العام الجاري.