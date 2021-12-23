إنقاذ حياة مولودة ببورسعيد غير مكتملة النمو ضمن “التأمين الصحي الشامل”

الخميس 23/ديسمبر/2021 - 12:54 م

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن والنمو، على يد الفريق الطبي المتميز بقسم الرعاية المركزة للأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الحياة بورفؤاد، التابع لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظه ببورسعيد، أول محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة، أنه تم إنقاذ حياة المولودة "مريم"، التي تم إدخالها حضانة مستشفى "الحياة بورفؤاد"، لعدم اكتمال وزنها والعمر الرحمي لها، بعد أن تم استقبالها في حالة حرجة، حيث كانت تعاني من صعوبة شديدة بالتنفس من الدرجة الرابعة واختناق شديد وزرقة ناتجة عن ولادة متعسره بعد وفاة توأمها بعد الولادة مباشرة.

واستكمل البيان، تمكن الفريق الطبي من متابعة حالة الطفلة "مريم" ورعايتها بالحضانة، ابتداءًا بوضعها على أجهزة التنفس الصناعي الاختراقية، مرورًا بإعطاء حقن لمساعدة الرئتين علي الاكتمال الوظيفي، وصولًا إلى التعامل اللحظي مع مشاكل النزف المتكرره نتيجة عدم اكتمال وظيفه عوامل التجلط بالدم، حتى تخطت مراحل صعوبات الرضاعة ونقص الوزن الشديد، وصعوبات البلع، فيما تم متابعة فحوص الطفلة مريم من أشعات علي الصدر وإيكو علي القلب ورنين مغناطيسي علي المخ، وغيرها من الفحوصات العاجلة، وذلك مع الالتزام بكافة البروتوكولات العلاجية ومراعاة كافة تدابير مكافحه العدوى داخل الحضّانة، حتى تماثلت للشفاء التام دون أي مضاعفات بعد أكثر من 50 يوم رعاية داخل حضَّانة مستشفى "الحياة بورفؤاد" ببورسعيد.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كل الشكر والتقدير لجميع لجميع الأطقم الطبية بمستشفى "الحياة بورفؤاد" ببورسعيد ، مثمنًا تفانيهم في العمل وجهدهم الدؤوب لإنقاذ حياة المولودة التي استمرت داخل حضانة المستشفى تحت الملاحظة الدقيقة، لمدة أكثر من 50يوم وهي أقصى فترة تم وضع مولود فيها في الحضانة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل ، مؤكدًا تميز كافة الكوادر الطبية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الاهتمام بصحة الأم ووليدها ركيزة هامة في تقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمستشفيات التابعة للهيئة، فخلال الافتتاحات الرئاسية، أمس، تم افتتاح مستشفى إيزيس التخصصي، كأول مستشفى متخصص في مجال النساء والتوليد لخدمة أهالي إقليم الصعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب مستشفى الأطفال التخصصي، بمحافظة الأقصر، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية لخدمة المرأة ووليدها بشكل عام وإقليم جنوب الصعيد بشكل خاص.

شفاء الطفلة "مريم" وخروجها من الحضَّانة

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