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السبت 18 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

الأربعاء.. "إخراج الفيلم التسجيلي" ورشة بمركز ثروت عكاشة الثقافي

المخرج جمال قاسم
المخرج جمال قاسم
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ينظم مركز ثروت عكاشة الثقافي، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، ورشة مجانية لتعليم إخراج الفيلم التسجيلي للمخرج جمال قاسم، وذلك في السادسة من مساء الأربعاء المقبل الموافق ٢٢ ديسمبر الجاري، بمقر المركز.

وصرح السيناريست والناقد مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف علي مركز ثروت عكاشة، أنه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز  تقدم "ورشة تعليم إخراج الفيلم التسجيلي" .

وأضاف الشحرى، أن الورشة تهدف لمعرفة كيفية كتابة وإخراج الفيلم ابتداء من مرحلة الفكرة، وكتابة السيناريو على الورق، ومراحل تنفيذ الفيلم من التصوير، والمونتاج، والمكساج، والموسيقى التصويرية، وتصحيح الألوان.

والحضور مجانا للجمهور ومحبي السينما بمركز ثروت عكاشة  الثقافي بمدينة السينما محطة المساحة بجوار سينما رادوبيس.

ورشة مجانية مركز ثروت عكاشة الثقافي مجدي الشحري تعلم إخراج الفيلم التسجيلي جمال قاسم