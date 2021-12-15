«السيد» يعاني عدم القدرة على سداد القرض

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 05:45 ص

وصلت رسالة لـ«بريد البوابة» من «السيد على محمد» ويقيم فى أولاد صقر بمحافظة الشرقية يقول فيها: «أخذت قرضا من أحد البنوك لمساعدتى على استمرار الحياة واستقرارها ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، عند حدوث أزمة كورونا تم طردى من العمل مثل الآلاف غيرى ولم أجد ما يسد عنى القرض وأصبحت غير قادر على توفير قوت يومى لبيتى وأبنائي».

ويضيف: «حاولت مع البنك مرات عديدة الصبر لمهلة معينة قد أكون خلالها عثرت على عمل آخر ولكن ضاق بى الحال ولم أجد ما يناسبني، لذلك أناشد أصحاب الخير التبرع لسداد ديونى حماية لأبنائى».

للتواصل مع الحالة: 01010074305