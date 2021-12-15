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الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

«السيد» يعاني عدم القدرة على سداد القرض

صوت الناس
صوت الناس
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 وصلت رسالة لـ«بريد البوابة» من «السيد على محمد» ويقيم فى أولاد صقر بمحافظة الشرقية يقول فيها: «أخذت قرضا من أحد البنوك لمساعدتى على استمرار الحياة واستقرارها ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، عند حدوث أزمة كورونا تم طردى من العمل مثل الآلاف غيرى ولم أجد ما يسد عنى القرض وأصبحت غير قادر على توفير قوت يومى لبيتى وأبنائي».
ويضيف: «حاولت مع البنك مرات عديدة الصبر لمهلة معينة قد أكون خلالها عثرت على عمل آخر ولكن ضاق بى الحال ولم أجد ما يناسبني، لذلك أناشد أصحاب الخير التبرع لسداد ديونى حماية لأبنائى».
للتواصل مع الحالة: 01010074305

صوت الناس سداد قرض