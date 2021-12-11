23 جماعة حقوقية تطالب إيران بإطلاق سراح ثلاثة نشطاء

السبت 11/ديسمبر/2021 - 11:56 ص

قالت 23 جماعة حقوقية، إن المجتمع الدولي يجب أن يحث إيران على إطلاق سراح ثلاثة نشطاء اعتقلوا أثناء التخطيط لمقاضاة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتم القبض على الصحفي مهدي محمديان والمحاميان أراش كايخسروي ومصطفى نيلي في 14 أغسطس أثناء اجتماعهم للتخطيط لإجراءات قانونية ضد خامنئي وسلطات أخرى لسوء إدارة جائحة Covid-19 والتأخير في التطعيم الجماعي.

في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى اليومي إلى 700، لكن مع تلقيح 58 في المائة من السكان الآن، فقد انخفض إلى نحو 80.

وقالت المجموعات الـ 23 في بيان يوم الخميس إن الثلاثة في السجن لدفاعهم عن حقوق الإنسان.

ووجهت إليهم تهمة "تشكيل جماعة معادية للأمن القومي" و"دعاية ضد النظام"، ويحتمل على التوالي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وسنة واحدة.

وتم التوقيع على البيان من قبل نشطاء حقوق الإنسان الموجودين في الولايات المتحدة في إيران (HRI) ، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) ، هيومن رايتس ووتش (HRW) ، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED) ، ومقره واشنطن العاصمة.