ياسر إدريس عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية العربية

الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 06:12 م

فاز المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصرى للسباحة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، بعضوية المكتب التنفيذى لاتحاد اللجان الوطنية العربية، فى الانتخابات التى جرت اليوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية,

ومثل مصر في الجمعية العمومية الدكتور علاء جبر نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس، والتى أسفرت عن فوز صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمنصب الرئيس، وفاز بمنصب النائبين كل من الأستاذ خالد بن حمد "سلطنه عمان" الأستاذ محرز بن الطيب "تونس" .

أما فى العضوية ففاز بالمنصب كل المهندس ياسر إدريس "مصر" ومحمد المانع "قطر" وسلطان بن مجرن "الأمارات" وخالد عبد الله "السودان" وچورج جوزيف "لبنان' وجمال بلقاسم "ليبيا" وخير الدين برباري "الجزائر" .

قال المهندس ياسر إدريس أن المهندس هشام حطب توجيه بالشكر لسمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأوليمبية بالمملكة العربية السعودية وتهنئته علي الفوز برئاسه المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأوليمبية العربية، وتوجيه بالشكر أيضا إلى الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد "نائباً لرئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية "، والشيخة حياة بنت عبد العزيز ال خليفه نائب رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية العربية .

وأضاف ياسر إدريس أن المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة كانا لهما دورا كبيرا ومؤثرأ فى فوزه بعضوية المكتب التنفيذى ، وقيامهما بدعمه وتأييده مع رؤساء اللجان الأوليمبية الوطنية العربية نظرة للعلاقة القوية التى تربطهما بالأشقاء العرب .