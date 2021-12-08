كورونا في موريتانيا.. تسجيل 85 إصابة جديدة

الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 07:23 ص

سجلت موريتانيا 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 39621، فيما بلغ إجمالي الوفيات 844.