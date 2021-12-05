"ظاهرة الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي" .. رسالة ماجستير بإعلام القاهرة

الأحد 05/ديسمبر/2021 - 09:08 م

تناقش الزميلة والباحثة ايمان محمد بسطاوى الصحفية بالاهرام المسائى، فى الساعة الثالثة عصر الثلاثاء المقبل،بكلية الإعلام جامعة القاهرة،رسالة ماجستير حول "ظاهرة الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي"، والتي جاءت تحت عنوان " ظاهرة الإرهاب في مصر كما تعكسها مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهات الشباب نحوها".

وتتكون لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتورعادل فهمي محمد مشرفا ورئيسا، والأستاذة الدكتورة وسام نصر وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا مناقشا ، واللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، مناقشا وذلك لاسهاماته الكبيرة في هذا المجال.

وقامت الباحثة بتحليل صفحات وقنوات الجماعات الارهابية على التليجرام، لتكشف عن اساليبهم في الحشد والتجديد والاستقطاب والتدريب والتحريض ضد الدولة، وكيفية توظيف الإعلام، وذلك خلال الفترة من 2016 حتى 2020 حيث رصدت الباحثة هذه القنوات وتحليل المضمون الكمي والكيفي لمدة 4 سنوات، كما قامت الباحثة بتحليل مضمامين ومنشورات صفحة وزارة الداخلية على الفيس بوك في كيفية تعاملهم وتناولهم لظاهرة الارهاب وبيان أساليبهم في المكافحة والرد على الحوادث الإرهابية، وقيام الباحثة بعمل دراسة ميدانية على اتجاهات الشباب نحو هذه الظاهرة، إضافة لقيامها بعمل مقابلات متعمقة مع عدد من الخبراء الاستراتيجيين في مجال الأمن لتوضيح أبعاد ظاهرة الإرهاب على الإنترنت مع وضع الباحثة دليلا استرشاديا لكيفية مكافحة الظاهرة .