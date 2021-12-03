بنك فيصل الإسلامي يدعم ذوي الهمم في يومهم العالمي

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 01:07 م

ثمَّن عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري– بُعد نظر القيادة السياسية عندما وجهت اهتمامها لذوي الهمم بهدف دمجهم في المجتمع وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030م، فقد صدرت عدة تشريعات تضمن حقوق تلك الفئة الأولى بالرعاية أولها قانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية؛ والقانون رقم 11 لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بالإضافة إلى صدور القانون رقم 200 لسنة 2020م الخاص بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

فضلاً عن زيادة المشاركة السياسية لذوي الهمم من خلال تمثيلهم في المجالس النيابية والمحلية الى جانب مشاركتهم في مؤتمرات الشباب المصرية الدورية ومؤتمرات شباب العالم. وجاء تكريم فخامة رئيس الجمهورية للأبطال المشاركين بدورة الألعاب البارالمبية الأخيرة باليابان والذين حققوا نجاحات وإنجازات مبهرة ليمثل علامة فارقة بالنسبة لمدى الأهمية التي تحظى بها فئة ذوي الهمم داخل المجتمع المصري... وانطلاقاً من إيمانه بالدور الحيوي للأشخاص ذوي الهمم في تنمية المجتمع أضاف البنك المركزي المصري فعالية خاصة بهم في شهر ديسمبر بجانب الفعاليات السابقة التي تعزز عملية الشمول المالي في مصر، كما قام "المركزي" باصدار تعليمات للبنوك بتيسير حصول ذوي الاعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية وإحداث التعديلات المطلوبة في البيئة التكنولوجية التي تتيح ذلك.

وفي هذا الصدد، أكد أبو موسى، أهمية اليوم العالمي لذوي الهمم في زيادة الوعي بقضايا هذه الفئة وضمان حقوقهم ودعم مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، مُشيراً إلى أن بنك فيصل قد استعد جيداً لهذه الاحتفالية من خلال إطلاقه لعدد من الخدمات والمنتجات منها إتاحة ماكينات صارف آلي مخصصة لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الهمم حيث تكون تلك الماكينات ناطقة ومزودة بتقنيات عديدة مثل وضوح مستوى الاضاءة لضعاف البصر ومزودة بلوحة مفاتيح تحتوي على أرقام بارزة ومتباعدة وفقا لطريقة برايل، وإتاحة جميع المعلومات والكتيبات المتضمنة بيانات عن منتجات وخدمات البنك وكافة الشروط والأحكام على الموقع الالكتروني للبنك مصحوبة بالقراءة الصوتية لذوي الاعاقة البصرية ولغة الاشارة لذوي الاعاقة السمعية، فضلاً عن توفير منحدرات تتيح سهولة وصول العملاء إلى مبنى البنك وماكينات الصارف الآلى، وكذا توفير المستندات المصرفية الخاصة بطلبات فتح الحساب وشراء الشهادات وغيرها مطبوعة بطريقة برايل بمقرات الفروع وذلك لتعزيز قدرة ذوى الاعاقة البصرية على التعرف على محتوى المستندات البنكية اللازمة عند التعامل المصرفي دون مساعدة.

هذا إلى جانب إعداد برنامج تدريبي لبعض مسئولي خدمة العملاء المميزين بالفروع على التعامل بلغة الاشارة مع العملاء ذوي الاعاقة السمعية... وقد خص مصرفنا ذوي الهمم بباقة من العروض المجانية على المنتجات والخدمات كالسماح لهم بفتح الحساب بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب مع إصدار بطاقة ميزة مجاناً، فضلاً عن إتاحة الاشتراك فى محفظة الهاتف المحمول "فيصل كاش" مجاناً وكذا تقديم كافة خدمات الانترنت البنكي... ومن المقرر أن يستمر البنك في إتاحة هذه العروض لذوي الهمم لفترة قادمة تكفى لاستيعاب عملاء هذه الفئة.