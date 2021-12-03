التجاري وفا بنك يمنح بطاقات ميزة المدفوعة مقدما لطالبات التعليم الفني

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 12:45 م

في إطار استراتيجية الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، وحرص البنك لتقديم كل سبل الدعم لطالبات التعليم الفني، قام هشام السفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت بمنح بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لطالبات برنامج SheLeads "هي تقود"، والذي احتفل البنك مؤخرًا بتخرجهم للعام الثاني على التوالي تحت إشراف مؤسسة شباب القادة والمجلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يشار إلى أن كلًا من البنك ومؤسسة شباب القادة حازوا على درع الجائزة العربية لأعمال الخير في مجال المشروعات الأكثر استدامة من قبل المجلس العربي للمسئولية المجتمعية عن مشروع SheLeads وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل الإنساني والتطوعي. وقد سلمت الجائزة الدكتورة راندا رزق، مستشار وزيرة التضامن للمسئولية الاجتماعية والدعم الفني لكل من سارة إبراهيم رئيس قطاع التسويق والشؤون المؤسسية بالبنك والنائب أحمد فتحي المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

وقد قام البنك هذا العام بتبني 100 طالبة أخرى بجانب الـ 50 طالبة من العام الماضي ليضم محافظة الإسماعيلية إلى جانب محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة. كما شارك مجموعة من موظفي البنك ولأول مرة هذا العام في برنامج الإرشاد والتدريب، حيث قاموا بتدريب 7 فِرق من الطالبات وتنفيذ 7 مشروعات متنوعة وتحويلها إلى شركات ناشئة ونماذج أعمال. وقد تم الإعلان عن فوز فريقين من الطالبات بالجائزة الأولى، والمتميزة تحت تدريب وإشراف موظفي البنك.

كما يحرص البنك بعمل أنشطة خاصة بمبادرات الشمول ومن أحدث الأنشطة، وفي إطار فعاليات شهر الادخار، قام البنك بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة بتنظيم محاضرة تثقيف مالي وشرح فرص التمويل لطالبات التعليم الفني ضمن برنامج الإرشاد والتوجيه الخاص بمشروع SheLeads بحضور 100 طالبة من طالبات التعليم الفني في القاهرة الكبرى والإسماعيلية، والتي تساعدهم في تنمية أعمالهم ومشروعاتهم، والاستفادة من جميع المنتجات والخدمات البنكية، سواء المالية وغير المالية من خلال مبادرة رواد النيل.

بالإضافة إلى ذلك، قام البنك تحت رعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع جامعة طنطا، بعمل ندوة تثقيفية مصرفية عن الشمول المالي لطلاب كلية التجارة بحضور 150 طالبا. حيث قام البنك من خلال هذه الندوة بتعريف الطلبة بالخدمات المالية وغير مالية للبنك، بالإضافة إلى مبادرات الشمول المالي والمنتجات المتاحة لمختلف الشرائح من أفراد وشركات تحت مظلة هذه المبادرات.