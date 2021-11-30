سياسيون وبرلمانيون: «البوابة» تعزز مسيرة الدولة في معركة الوعي والبناء.. رئيس حزب التجمع: حملت على عاتقها كشف مخططات الجماعات المحظورة.. أبو شقة: فضحت أجندات الخونة والعملاء

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 10:32 م

قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن البوابة ‏كموقع إلكترونى وجريدة ورقية، كانت ‏واضحة جدًا منذ أن نشأت، فضلًأ عن أنها تميزت بهدف محدد هو دعم الدولة المصرية فى مواجهة ‏الجماعات الإرهابية فكرًا وتنظيمات وتمويلات.

وأكد «عبدالعال» أن «البوابة» حملت على عاتقها كشف مخططات الجماعات المحظورة، حيث كانت تغطى فراغا موجودا فى الساحة ‏الإعلامية، منذ نشأتها كانت تمثل جانب داعم للدولة المصرية، لمواجهة خطورة ‏ على كل من تسول له نفسه الأضرار بمقدرات المصريين.

وتابع: «إضافة لما تقدمه من خدمات إعلامية من جميع أنحاء العالم وصدورها بأكثر من لغة في إصدارتها لتكون بذلك لسان لمصر فى العالم كله تظهر للعالم حقيقة ما تشهده مصر من طفرة اقتصادية وتنموية كبرى، تحت قيادة الزعيم عبدالفتاح السيسي، ومواجهتها الحملات الإعلامية المغرضة التى تحاول النيل من مصر من قبل فصيل الإخوان الإرهابي».

وأضاف رئيس حزب التجمع، لن ننسى حجم التهديدات التي تلقاها الدكتور ‏عبدالرحيم على وصحفيين الجريدة بسبب كشفهم ‏لمخططات الجماعات الإرهابية المحظورة، مختتمًا: «البوابة رسالة وطنية فكرية منذ نشأتها كانت استجابة ‏لاحتياج وطني من جانب ومخاطرة للقائمين عليها ‏من جانب آخر».



قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، ورئيس حزب الوفد، إن جريدة البوابة كانت على مدى ٧ سنوات حائط صد ضد أعداء الدولة المصرية وضد مثيرى الفتن والشائعات التى استهدفت تقويض أمنها واستقرارها.

وأكد «أبوشقة»، أن «البوابة» ساهمت بشكل كبير فى فتح الكثير من الملفات الشائكة وفضحت الكثير من أجندات الخونة والعملاء، وأدت دورها على أكمل وجه فى إنهاء التمدد الفكر الإخوانى بتناول أفكار ومعتقدات قياداتهم وتحليل آراء المنشقين. وتابع: «البوابة جريدة وطنية تحمل رسالة مهمة فى التنوير وتعزز مسيرة الدولة فى معركة الوعي والبناء ضد دعاة التطرف والإرهاب.. كل عام والبوابة منبر للتنوير وننتظر منها المزيد».

قال الإعلامى والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن مؤسسة «البوابة» من المواقع والجرائد الإخبارية المهمة فى مصر والتى تقدم المعلومة الصادقة وتنقل الحدث بكل شفافية، والتحليل الموضوعى للمادة الخبرية.

ولفت «بكرى»، إلى أن «البوابة» لعبت دورًا هامًا ومحوريًا فى دفع الدولة المصرية للأمام والحفاظ على مقدرات شعبها ودماء أبنائها الشرفاء من خلال الكشف المسبق عن بداية مخططات الجماعات الإرهابية، وكذلك التمويلات الخارجية لتلك الجماعات، ما جعلها تبتر وتقتلع المخطط قبل وقوعه، إضافةً إلى أنها كانت على رأس المؤسسات التي دعمت وتحملت على عاتقها مواجهة الإرهاب الغاشم الذى نال من الأبرياء، وكذلك دعم ثورة ٣٠ يونيو قلبًا وقالبًا التى أنقذت مصر والمنطقة العربية من الانهيار.

وأكد «بكرى»، أن «البوابة» لم تكتف بمواجهة الإرهاب ودعم الدولة المصرية فى الداخل فقط، ولكن دعمت ونشرت وأوضحت الرؤية الصادقة لمصر خارجيًا من خلال مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، الذى من خلاله عرف العالم من نوايا الجماعات الإرهابية وكيف يعملون وماذا يريدون بالإضافة إلى الدول الداعمة لها فكرًا وتمويلًا.

واختتم مصطفى بكرى، أن مؤسسة «البوابة» تضم مجموعة كبيرة من الشباب المحترمين والمخضرمين وتحت القيادة الواعية الغيورة على وطننا مصر، ولذلك لا أملك إلا التهنئة للكاتب الصحفى عبدالرحيم على رئيس التحرير والزملاء الصحفيين، بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها.

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، إن مؤسسة "‏البوابة" تقوم بعمل صحفي مؤثر في مهنة الصحافة بمصر، سواء بالجريدة ‏الورقية أو الموقع الإلكتروني الإخباري، مضيفًا أنها تضم مجموعة مهمة من ‏الصحفيين، واستطاعت بنخبة من أساتذة الصحافة وشباب الصحفيين أن تكون ‏جريدة كبرى.‏

وأكد ميري، أن صحفيي البوابة يعملون بشكل متميز ومختلف، ويضيفون يوميًا ‏الجديد بحماس واجتهاد وحب لمهنة الصحافة وبشكل مهني من الدرجة الأولى، ‏موضحًا أن الجريدة خلقت احتراما لدى قراءها بالمادة الصحفية التي تخدم وطننا ‏مصر الغالية.‏

في بطولة كأس العالم فى ١٦ يونيو ٢٠١٨ أبدع المنتخب المصري، فيما لم يبدعه من قبل، وقدم مباريات مميزة، وهو ما أشادت به جماهير الشعب المصري، خصوصا أن المنتخب قدم للجماهير الفرحة والسعادة، وأدخل البهجة على الجميع. وغرد الرئيس السيسي على صفحته على مواقع «السوشيال ميديا» بالأداء الرائع للمنتخب، ولم تكن البوابة بعيدة عن هذا الحدث العالمي، والذي أشادت به صحف العالم الرياضية، وقدمنا غلافًا بعنوان «أداء بطولي لـ(الفراعنة)»، يحمل في كل مكوناته فرحة شعب بمنتخبه، وتحية رئيس، رغم إنشغاله في ذات اللحظة بتكريم أسر الشهداء والمصابين في حرب الدولة على الإرهاب.

قال ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، إن «البوابة» جريدة محترمة ومعتدلة جدًا، ولم نر منها أي تجاوز في أي شيء.

وأضاف «فتح الباب»، أن جريدة «البوابة» أثبتت وطنيتها ١٠٠٪، بدليل أنها تتفاعل مع كل الأحداث الوطنية، وأفردت عشرات الصفحات لنشر أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وكشف حقيقتها للشعب المصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن «البوابة» أجبرت الجميع على احترامها بسبب مصداقيتها، ومهنية الصحفيين الذين نالوا ثقة مصادرهم، موجهًا الشكر للكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم على، مضيفًا: «الدكتور عبدالرحيم على قيمة وقامة ووطني حتى النخاع».

قدم عبدالفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، التحية لمؤسسة "البوابة" ورئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحيم على، وكافة العاملين بها بمناسبة الذكري السابعة لانطلاقها. وقال «يحيى»، إن البوابة تعتبر من أهم المواقع والجرائد التي تشارك في نشر الوعي والثقافة، حيث إنها تقوم بنشر كافة الأحداث التي تقع داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أنها استطاعت حجز مكانتها الكبيرة بسبب مصداقيتها في نقل الوقائع والأحداث بشفافية وبدون تحيز. وشدد عضو مجلس النواب، على أن «البوابة» قامت بدور تنويري كبير وقدمت العديد من التحليلات للقارئ المصري والأجنبي، فيما يخص كشف نوايا الجماعات الإرهابية، وكانت داعمًا قويًا للدولة في كل الأوقات منذ صدورها، موجهًا التحية لجميع الصحفيين والعاملين بها، مطالبا إياهم باستمرار مسيرة العطاء وكشف الحقائق.

قال نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، إن «البوابة» جريدة متميزة تنقل الحقيقة دائمًا، موضحًا أنها حققت انتشارًا واسعًا خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف «عسكر»، أن «البوابة» تنقل الصورة كما هي بأمانة وإخلاص، وتقوم بتغطية كافة الأحداث بمهنية عالية، وتابع: «كل سنة والبوابة دائمًا في القمة، ومن تقدم إلى تقدم طالما العاملون فيها يتقنون عملهم، ويؤدون واجبهم بما يرضي الله».

وتابع، أن الجريدة على مدى السنوات الماضية، استطاعت أن تنال مصداقية قراءها، منوهًا أنها قامت بدور تنويري وتثقيفي مهم، من خلال الموضوعات المختلفة التي تتناولها، وعلى رأسها مواجهة الفكر المتطرف ودعم الدولة.