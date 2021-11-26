القبض على موظف خلال استلامه رشوة من مواطن بحي المطرية

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 12:44 م

نجح ضباط مباحث القاهرة في ضبط موظف تقاضيه رشوة مقابل إنهاء بعض إجراءات البناء بالمخالفة للقانون بالمطرية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بتضرره من أحد موظفى الحى لسابقة التحصل منه على مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابـل إنهاء إجراءات تصالح بناء دور سكنى بالعقار محل سكنه.

وفى وقتٍ لاحق فوجئ بقيام موظفى الحى بهدم جزء من سقف ذات الدور، وعقب تواصله معه طلب منه مبلغ مالى آخر لإعطائه لموظفى الحى للسماح له ببناء السقف مرة أخرى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال إستلامه المبلغ المالى المتفق عليه أسفل العقار محله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



