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الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

الأخبار

قيمتها 5 ملايين جنيه.. تفاصيل ضبط 500 طربة حشيش في الجيزة

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط 500 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بمحافظة الجيزة .
في نفس السياق تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للمساعدات الفنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، على النحو التالى:
ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم ، وبحوزته ( 220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس "الشابو" – طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

وضبط  تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام) حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم ، وبحوزتهم (280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام - 2 طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار – 5 خزينة – مبلغ مالى – ماكينة عد نقود – 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى  (5.1 مليون جنيه) تقريباً .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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