رئيس محكمة الاستئناف: مصر مرشحة لقيادة الفيدرالية الجنائية العربية والإفريقية

الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 08:27 م

كشف المستشار يسري عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف، أن مصر الدولة المرشحة لقيادة ونجاح الفيدرالية الجنائية العربية والإفريقية لقدم نظامها القضائي والقانوني.

وأكد المستشار يسري عبدالكريم، أن الدول الكبرى الأكثر انتقادا للمحكمة الجنائية الدولية وفي مقدمتهم امريكا والصين، مفجرا مفاجأة بأن 4 قضايا عدد القضايا التي اشتغلت بها المحكمة الجنائية الدولية كلهم في أفريقيا.

وأشار إلى أن أقرب الدول لتطبيق الفيدرالية الجنائية هي الدول العربية لأن نجاحها يتطلب مساحات صغيرة والقضاة المصريين عملوا في كل الدول العربية.

وأضاف أن نجاح الفيدرالية الجنائية يتطلب توافر إرادة سياسية لدى الدول التي تريد تطبيقها مطالبا بتطبيق الفيدرالية الجنائية في الدول العربية ثم أفريقيا وتكون مصر في الطليعة.

جاء ذلك في صالون مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأبحاث والصراعات " الشرق الأوسط وأفريقيا" وشارك في النقاشات كل من السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مركز شاف والدكتور زين السادات أمين عام مركز شاف والسفير عمر عبدالله نائب رئيس البعثة بسفارة السودان والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية واللواء محمود خليفة مستشار آمين عام جامعة الدول العربية ونهال فهمي مستشار بالأمم المتحدة.