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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

في لفتة إنسانية.. الفرنسي بوجبا يزور مستشفى أطفال في الإمارات

بوجبا يزور مستشفى
بوجبا يزور مستشفى أطفال في الإمارات
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زار النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الأول والوحيد المتخصص بعلاج الأطفال في الإمارات،  في زيارة مفاجئة بهدف نشر السعادة بين المرضى الصغار صحفية.

ووفقا لتقارير، فإن اللاعب الفرنسي قدم الهدايا لهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال الدكتور محمد العوضي: "كانت مفاجئة رائعة أسعدت جميع الأطفال ورفعت معنويات الجميع في المستشفى عند رؤية النجم العالمي بول بوجبا وقضاء الوقت معه. فالسعادة عامل أساسي في مساعدة المرضى على الشفاء.

وتشكل هذه الزيارة لفتة إنسانية مميزة من بوجبا ونحن بدورنا نتوجه له ببالغ الشكر والامتنان".

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