عطية: تطوير النظام التعليمي أحد أهم دعائم التنمية المستدامة

الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 05:27 م

تنطلق فاعليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض بيزنكس 2021 المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ودعم الغرفة التجارية بمكة المكرمة خلال يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.

وتتطلع العديد من الشركات إلى مشاركة رؤيتها المستقبلية المستدامة خلال مدة المعرض بالعديد من الأفكار والحلقات النقاشية مع الجهات المشاركة وزوار المعرض من خلال تواجدهم بمنطقة الفرص التجارية ومقدمي الخدمات بالمعرض.

وتستهدف أغلب الشركات المشاركة بالمعرض والمؤتمر خلال مشاركتها التوسع جغرافياً وزيادة عدد فروعها علي مستوي الجمهورية من خلال الشراكات مع المستثمرين، كما تهدف إلي عرض أبرز إنجازاتها في العديد من المواضوعات الحيوية.

ويضمن مؤتمر ومعرض بيزنكس 2021 تواجد العديد من العلامات التجارية الطامحة للتوسع والانتشار من خلال الشراكة والامتياز التجاري الفرنشايز مع إتاحة الفرصة لمقابلة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب أكبر العلامات التجارية من مختلف بلاد العالم.

وقال عمرو عطية، أحد المشاركين بالمؤتمر والرئيس التنفيذي لأكاديمية كينجز أكاديمي: انطلاقاً من دورنا كشركة وطنية رائدة في قطاع التعليم وانسجاماً مع رؤية القيادة السياسية الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة في شتي القطاعات التنموية بالدولة نحرص على المشاركة بفاعلية ضمن معرض بيزنكس 2021 لما يمثله من أهمية على الصعيد المحلي والدولي.

ويضيف عطية: المشاركة في فاعليات المؤتمر والمعرض يأتي في إطار رؤيتنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية والتي يأتي في مقدمتها تكوين شراكات حكومية ومحلية فعالة تُمكنا من المساهمة في تطوير النظام التعليمي في الجمهورية الجديدة كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة للدولة المصرية ويجتمع المستثمرين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة ضمن بيئة ديناميكية تسودها روح الأمل والتمكين بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة المصرية.

ويشارك في فاعليات المعرض لفيف من كبار الزوار وعلي رأسهم وفد من وزارة التربية والتعليم بقيادة د. راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ود. حبيبة محمد صابر استشاري وخبير تربوى ومدرب دولي وعضو فنى بمكتب رئيس قطاع التعليم ود. حمدى أبو سنة استشارى وخبير تربوى وتدريبى ود. محمد الغمرى مدير تدريب تجريبيات القاهرة بوزارة التربية والتعليم.