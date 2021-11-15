اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس يوجه بمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 07:56 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يوجه بمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة

السيسي يطلع على جهود "الاتصالات" في إطار المحور الخدمي لمبادرة "حياة كريمة"

.. ويُثمن العلاقات مع روسيا المكللة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

5 ملفات على أجندة منتدى شباب العالم المُقبل

التعافي من تداعيات كورونا.. مستقبل الرعاية الصحية.. التحول الرقمي والطاقة.. أبرز الموضوعات

"الري": مستعدون للأخطار التدميرية للسيول في المحافظات

رغم تمسك الوزير.. البرلمان يرفض منح موظفي "المالية" حق الضبطية القضائية

"الصحة" تحذر من الشهادات "المزورة"

تطبيق قرار منع دخول الموظفين غير الملقحين ضد كورونا

الحكومة: الجمهورية الجديدة خالية من العشوائيات بنهاية 2021

307 آلاف حالة وفاة في أوروبا جراء تلوث الهواء خلال 2019

التيجراي في طريقهم للسيطرة على طريق يربط أديس أبابا وجيبوتي

تحذير شديد لموسكو.. محادثات أمريكية فرنسية بشأن التحركات الروسية على حدود أوكرانيا