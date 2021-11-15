"مصر الخير" تقدم دعما عاجلا لمتضرري السيول فى أسوان

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 11:06 م

سارعت مؤسسة مصر الخير منذ الساعات الأولى لحدوث السيول بمحافظة أسوان بالتدخل وتقديم المساعدات العاجلة من مواد غذائية وأغطية للأسر المتضررة ثم بدأت عمليات الحصر للمنازل التي تضررت من مياه الأمطار بالتنسيق مع المحافظة لتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح اللازمة.

وقال المهندس أحمد علي، الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن لجنة الإغاثة والطوارئ بمؤسسة مصر الخير في انعقاد مستمر منذ حدوث الأزمة وتم تشكيل فريق عمل لتقديم المساعدات العاجلة.

وأكد الرئيس التنفيذي للبرامج على أن فريق الإغاثة متواجد مع الأهالي في أماكن التضرر وأيضًا متواصل مع المسئولين بالمحافظة ومدير مكتب مصر الخير بمحافظة أسوان موجود بالفعل داخل غرفة العمليات والإغاثة التي شكلتها المحافظة للتعامل مع الأزمة الراهنة حيث يتم عملية حصر شاملة للمنازل المتضررة من السيول وتحديد حجم الضرر والخسائر وذلك تمهيدًا لتدخل المؤسسة وسيقوم فريق من القطاع الهندسي بالمؤسسة بعمل معاينة للمنازل وتحديد حجم التلفيات والخسائر لتحديد حجم التدخلات المطلوبة لتطوير المنازل المتضررة.

وأشار الدكتور أحمد موسي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسوان، إلى أن المؤسسة حصلت علي حصر مبدئ من الجمعيات الأهلية الشريكة والتى حددت المنازل المتضررة بـ 400 منزل بشكل مبدئ.

وأضاف، أن المؤسسة منذ بداية حدوث السيول قدمت مساعدات عاجلة حيث قامت بتوزيع 250 شنطة إغاثة تحتوى على المواد الغذائية، بالإضافة إلي توزيع 100 لحاف وبطانية على الأسر المتضررة وأيضًا توزيع كراتين المياه في 7 قري متضررة هي كيما والمرشح والفرن والتحرير والشلال والأخوار والسنية في مراكز محافظة أسوان المختلفة.

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير أيضًا قامت بتحريك فرن متنقل إلي منطقة غرب أسوان لإنتاج 500 رغيف خبز في الساعة ليتم توزيعها على الأسر المنكوبة مجاناً.

وكذا قامت المؤسسة بتحريك 85 خيمة إيواء إلي محافظة أسوان كل خيمة منها تكفي أسرة مكونة من 5 أو 6 أفراد ووضعتها تحت تصرف المسئولين في المحافظة إذا ما قرروا إقامة مراكز إيواء للأسر المنكوبة جراء السيول، لافتًا إلى أن المؤسسة قامت بتعزيز مخزونها من مواد الإغاثة داخل مخازنها المختلفة في مراكز محافظة أسوان، حيث تم تحريك مواد الإغاثة من مخازن المحافظات المجاورة في الأقصر وسوهاج وقنا تحسبًا لأي أحداث تحتاج تقديم المزيد من المساعدات ومواد الإغاثة.