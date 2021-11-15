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الإثنين 15 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة وسط البلد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة المتهم بالتعدي بالضرب والتحرش بفتاة في وسط البلد.

و‫كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن تعرض فتاة للتحرش والتعدي من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

و‫رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدي عليها بالضرب من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

و‫بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة "طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول"، مصابة بخدوش وسحجات وكدمات.

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محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة المتهم بالتعدي بالضرب والتحرش بفتاة التحرش بفتاة وسط البلد مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي