اليوم.. محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة وسط البلد

الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 07:05 ص

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة المتهم بالتعدي بالضرب والتحرش بفتاة في وسط البلد.

و‫كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن تعرض فتاة للتحرش والتعدي من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

و‫رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدي عليها بالضرب من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

و‫بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة "طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول"، مصابة بخدوش وسحجات وكدمات.